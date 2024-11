Il giovane 28enne affittava a Sant’Eufemia locali in cui portava donne straniere che svolgevano attività di prostituzione

M. B., 28 anni, è stato arrestato dai militari di Lamezia Terme colpito, da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica. L’accusa è di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da settembre 2014 i carabinieri hanno notato il continuo via vai di uomini, in più appartamenti, nella zona di Sant’Eufemia constatando un giro di prostituzione.

Nel corso dei successivi accertamenti e servizi di pedinamento è stato appurato che il 28enne aveva ottenuto l’affitto di alcuni locali fingendone un uso personale, in realtà non solo si rendeva protagonista in prima persona dell’accompagnamento, con la propria autovettura, di donne straniere che svolgevano attività di meretricio servendosi del sito internet “Bacheca Incontri”, ma sub affittiva i locali alle prostitute per un brevissimo lasso di tempo. L’attività è stata supportata dall’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, dall’analisi dei contatti telefonici nonché dalle testimonianze di numerosissimi clienti, raggiunti dai carabinieri immediatamente dopo l’appuntamento. Quanto raccolto permetteva all’Autorità Giudiziaria di addivenire all’emissione di apposita misura cautelare con la quale si è proceduto all’arresto del giovane sottoponendolo agli arresti domiciliari.