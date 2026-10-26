Il Teatro comunale di Cassano all’Ionio ospita oggi pomeriggio, alle 16:00, l’assemblea pubblica sulla sicurezza convocata dal sindaco Gianpaolo Iacobini e dal vescovo monsignor Francesco Savino. L’invito è rivolto a cittadini, partiti, forze sociali, associazioni, sindacati e associazioni di categoria, chiamati a discutere dell’ordine pubblico in città e delle iniziative da prendere. L’appuntamento ha già uno slogan “Giù le mani dalla città!”.

La convocazione arriva dopo l’agguato della notte tra venerdì e sabato in contrada Lattughelle, dove intorno alla mezzanotte è stata uccisa Silvana Sibarelli, 60 anni e ferito il compagno, Damiano Pepe, 64 anni, appena rientrato in auto e indicato dagli investigatori come elemento di spicco della criminalità organizzata locale.

Pepe, colpito più volte, è stato operato d’urgenza ed è ricoverato all’ospedale di Cosenza, piantonato. Intanto i militari stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona e il fascicolo potrebbe essere trasmesso a breve alla Dda di Catanzaro. È proprio la pista seguita dagli investigatori a preoccupare di più la comunità. In città si teme che l’agguato possa far ripartire il vortice di violenza, che da anni conosce lunghe pause e improvvise riprese. Il precedente più recente risale ad agosto, quando a Lauropoli fu ucciso il 35enne Giuseppe Scorza. Anche allora Iacobini aveva chiesto allo Stato una presenza più visibile sul territorio. Stavolta accanto al sindaco c’è anche il vescovo, e al loro appello hanno già aderito diverse realtà.

Il presidio di Libera «Fazio Cirolla» invita i cittadini a partecipare a quello che definisce un «momento forte di denuncia della violenza e di assunzione pubblica di responsabilità» e chiede a Cassano e alla Sibaritide di non rassegnarsi alla criminalità organizzata. Dall’assemblea gli organizzatori si aspettano proposte e azioni concrete per la sicurezza e la legalità.