Il presunto uxoricida si è costituito in caserma accompagnato dal suo avvocato. Domani i funerali di Mary Cirillo. Proclamato il lutto cittadino

MONASTERACE (RC) - Si è consegnato agli uomini che lo stavano cercando da giorni. Si è consegnato nella sua Monasterace. A pochi chilometri dalla sua abitazione, la casa in cui lunedì scorso ha ucciso la moglie con un colpo di pistola alla testa. Braccato e senza possibilità di fuga, Giuseppe Pilato ha deciso di farsi arrestare dai carabinieri. Il 30enne, padre di 4 figli, non è andato lontano e non ha deciso di farla finita come pure si era ipotizzato. La sua auto era stata ritrovata nel parcheggio della stazione ferroviaria di Guardavalle con documenti e soldi, di qui l’idea che potesse essersi allontanato dalla Calabria. Ma Pilato ha probabilmente trascorso gli ultimi 4 giorni nascondendosi nelle campagne, nella speranza di rompere l’accerchiamento delle forze dell’ordine che hanno battuto palmo a palmo il territorio di Monasterace e Guardavalle. L'uomo, accompagnato dal proprio avvocato, si è costituito nella caserma dei carabinieri del suo paese. Stamani è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Mary Cirillo. I funerali della donna si svolgeranno domani pomeriggio alle 16,30 nella Chiesa S. Giuseppe Lavoratore di Monasterace Marina. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.