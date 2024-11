Il procuratore generale di Napoli ha sottolineato alla festa del Fatto Quotidiano le criticità della riforma che non aiutano le indagini

«Il ministro Nordio ha detto che” le intercettazioni “costano 170 milioni l’anno. Vi faccio solo un esempio. Noi a Napoli abbiamo sequestrato 280 milioni di Bitcoin, li abbiamo trasformati in euro: quando la sentenza sarà definitiva questi soldi potranno essere spesi. Quindi con una sola operazione ci siamo pagati un anno e mezzo d’intercettazioni». Parole e musica del procuratore generale di Napoli Nicola Gratteri intervistato alla festa de il Fatto Quotidiano da Marco Lillo e Antonio Massari.

«Con le intercettazioni – ha continuato Gratteri – lo Stato ci guadagna. Tutte le indagini fatte con le intercettazioni telefoniche portano un guadagno per lo Stato: pensate a tutte le indagini che portano a sequestro di beni di lusso, oro, orologi, pietre preziose. Beni che messi all’asta sarebbero tutti venduti subito».

Il procuratore generale di Napoli ha poi sottolineato il cortocircuito della riforma della Giustizia sulle intercettazioni portando l’esempio di un amministratore pubblico che confessa a un negoziante-spacciatore – in quel momento intercettato per traffico di stupefacenti – di aver preso una tangente, cioè di essersi fatto corrompere. «Ma quell’intercettazioni – ha spiegato il magistrato – io non potrò usarla, dovrò buttarla via».