Il magistrato Otello Lupacchini, ex procuratore generale a Catanzaro, da oggi è un sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino. La cerimonia per la presa di funzione si è svolta questa mattina al palazzo di giustizia. Lupacchini è stato trasferito nei giorni scorsi dal Csm per incompatibilità ambientale dopo alcune dichiarazioni rese in tv all'indomani dell'operazione anti-ndrangheta Rinascita-Scott, coordinata dal pm Nicola Gratteri, che aveva portato a circa 340 arresti.