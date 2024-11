Facciolla, Luberto, Manzini, valzer di magistrati nei tribunali calabresi

Eugenio Facciolla, già procuratore di Rossano, poi rientrato alla Corte d’appello di Catanzaro, sarà il nuovo procuratore di Crotone. Vincenzo Luberto, pm di punta della Dda, diventa procuratore aggiunto destinato a coordinare le indagini antimafia sui territori di Lamezia Terme e Vibo Valentia. Marisa Manzini, figura simbolo dell’antimafia nella provincia di Vibo Valentia, passa dalla Procura generale di Catanzaro alla Procura di Cosenza nelle vesti di aggiunto. Valzer di magistrati, quindi, nel distretto giudiziario del capoluogo di regione. Le progressioni e i trasferimenti d’ufficio sono stati decretati con il consenso unanime della Commissione incarichi direttivi del Csm. Una formalità, pertanto, appare il pronunciamento del plenum dell’organo di autogoverno dei magistrati. Si tratta di tre magistrati – Facciolla, Manzini e Luberto – che in questi anni sono stati in grado di rappresentare alcune delle più alte espressioni della lotta alla mafia in Calabria.