Una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa notte alle ore 00.30 circa per incendio chiosco sul lungomare Amerigo Vespucci nel comune di Gizzeria Lido. Le fiamme hanno interessato un chiosco con struttura in legno andato completamente distrutto. Lo stesso era adibito a locale bar attualmente in attività solo nei fine settimana.



All'interno del locale si trovavano due bombole di gpl avvolte dalle fiamme. Le stesse sono state prontamente messe in sicurezza evitando conseguenze peggiori. Al termine delle operazioni di spegnimento da verifica effettuata dal personale dei vigili del fuoco non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'origine dell'incendio ma non si esclude l'ipotesi dolosa. Sul posto i carabinieri della locale stazione per quanto di competenza.