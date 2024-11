È un’insegnante di Lamezia Terme la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato a Gizzeria Lido. La donna, 58 anni e docente dell’istituto tecnico commerciale di Lamezia, è stata travolta e uccisa da un’auto in corsa mentre attraversava la strada sulla statale 18 (probabilmente sulle strisce pedonali) nei pressi all’altezza di un ristorante della zona.

La 58enne, accortasi del pericolo, forse per fare scudo alla figlia che era insieme a lei sarebbe stata investita in pieno dall'auto, un’Audi A4, che procedeva a forte velocità, perdendo la vita sul colpo. Il dramma si è consumato sotto gli occhi increduli di decine di persone che in quel momento erano presenti nella zona e sul vicino lungomare che collega Gizzeria e Falerna. Nell’incidente rimaste lievemente ferite altre tre persone trasportate all’ospedale di Lamezia Terme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.