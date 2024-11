Poteva avere conseguenze più gravi, l’azione di un giovane migrante che – avvicinatosi ad un seggio elettorale di Gizzeria Lido – ha minacciato di darsi fuoco.

Il 29enne, m.s., chiedeva con insistenza i documenti, e i militari della Guardia di finanza, impiegati di servizio vigilanza al seggio, hanno tentato in un primo momento di calmarlo invitandolo a desistere. Il ragazzo si sarebbe ripresentato di li a poco, cospargendosi di benzina. Subito attivati i numeri di pubblico servizio 117 e 112 con la richiesta di intervento delle relative pattuglie.

Intanto sul luogo è giunto il comandante della stazione dei carabinieri di Gizzeria che, insieme ai militari impiegati al seggio, sono riusciti a far desistere l'uomo dall'insano gesto facendosi consegnare l'accendino. Il marocchino, già conosciuto alle forze dell'ordine anche per problemi psichiatrici, è stato prelevato dell'ambulanza e portato in ospedale per un controllo.