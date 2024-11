Tra i beni alcune società che consentivano al clan di lavorare per conto dell'azienda provinciale di Cosenza.

COSENZA - Un'operazione di Carabinieri e Guardia di finanza di Cosenza è in corso per l'esecuzione di un provvedimento di sequestro di beni, richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro, nei confronti di esponenti di vertice della cosca "Serpa" di Paola. Tra i beni sequestrati le società con le quali i Serpa si accaparravano appalti pubblici anche per conto dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.