L'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, denuncia i gravi atti vandalici avvenuti questa notte ai danni degli impianti di risalita di Lorica. «Questa notte - scrive in una nota stampa - gli impianti di risalita di Lorica sono stati oggetto di gravissimi atti vandalici da parte di ignoti: i malviventi hanno inoltre rubato alcune componenti tecniche fondamentali per il funzionamento degli impianti stessi, rischiando così di compromettere l’apertura straordinaria predisposta in occasione dell’Assemblea regionale dell’Anci».

Ferraro non nasconde lo sdegno: «Mentre i Carabinieri di Casali del Manco, che ringrazio per l’immediato interessamento, stanno effettuando tutti i rilievi del caso, il personale dell’Azienda - prosegue Ferraro - è già al lavoro dalle prime ore del mattino per riparare quanto danneggiato, anche se la mancanza di materiale elettrico di fondamentale importanza per la cabina di alta tensione complica, e non di poco, la situazione: i vandali hanno abbattuto anche il ponte radio». «Ferrovie della Calabria - conclude l’Amministratore - condanna fermamente questi vili e intollerabili gesti che rischiano di compromettere l’immagine dell’intera Regione e assicura il massimo impegno di tutti i suoi dipendenti per garantire l’immediato ripristino degli impianti di risalita di Lorica».