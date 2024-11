Il giovane scomparve nel luglio del 2002. Per gli inquirenti si trattò di un caso di lupara bianca. Nella striscia di approfondimento de “Gli Intoccabili”, in onda a partire da stasera su LaC, ricostruiremo la vicenda

Stasera in onda alle 23.30 su LaC lo speciale “Gli Intoccabili-Cult” in cui ripercorreremo la storia di Santo Panzarella, scomparso nel luglio del 2002, esattamente 14 anni fa. Probabilmente un caso, l’ennesimo, di lupara bianca. Alla ricostruzione si arrivò grazie alle dichiarazioni di un pentito che avrebbe assistito all’omicidio. Quello che rimane, a distanza di anni, è soprattutto il dolore di una madre che ancora oggi non ha ancora un corpo su cui piangere.

Quattordici anni fa spariva Santo Panzarella

“Gli Intoccabili Cult”, la striscia di approfondimento sui temi trattati nella prima stagione del fortunato programma di Klaus Davi, andrà in onda a partire da stasera, lunedì 25 luglio, tutti i giorni alle ore 23.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it