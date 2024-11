La crisi che ha investito la Provincia di Vibo Valentia non accenna a rientrare, e la condizione economica dei dipendenti è ormai disastrosa. Stamane uno dei dipendenti è svenuto dopo aver appreso dalla moglie che stavano per staccare la luce a casa sua.

Ieri vi abbiamo raccontato del caso dei dipendenti della Provincia decisi a dormire nella struttura, non avendo i soldi per pagare la benzina. Oggi un altro evento traumatico ha investito uno dei dipendenti, Saverio Marasco, un altro lavoratore che non riceve lo stipendio da mesi. L'uomo, appena uscito dall'ufficio ragioneria della Provincia per avere notizie sugli stipendi, ha ricevuto la telefonata della moglie, che gli annunciava il taglio dell'energia elettrica nella loro abitazione da parte dell'Enel. L'uomo è svenuto immediatamente, costringendo i colleghi a chiamare il 118 per avere il soccorso dell'ambulanza. Ora si trova all'ospedale.