L’operazionedi recupero conclusa con successo al largo di Cariati dalla Guardia costiera. I tre erano stati sorpresi da un temporale a due miglia dalla costa

Un'operazione di soccorso in mare è stata condotta dalla Guardia Costiera nelle acque di Cariati (Cs) tra le località Santa Maria e Tramonti dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo, coordinato dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro.



Il fatto risale a sabato scorso, ma ne è stata data notizia stamane. L'allarme è giunto intorno alle 18.30 alla sala operativa. A bordo di un piccolo gommone tre diportisti, a circa 2 miglia nautiche di distanza dalla costa, non riuscivano a rientrare a causa delle avverse condizioni del mare nel frattempo ingrossatosi per l'arrivo di un fortissimo, improvviso temporale.



Subito è stato inviato in zona un battello della Guardia Costiera già in pattugliamento programmato nelle acque della zona sud del Compartimento marittimo, che ha intercettato in pochi minuti i tre malcapitati e li ha raggiunti tranquillizzandoli. I militari, verificate le buone condizioni di salute delle persone soccorse, sebbene spaventati per non poter controllare la barca così alla deriva con quel forte vento, hanno accompagnato l'unità in difficoltà verso il porto di Cariati.