Alla sbarra trentadue persone. Secondo i pm alcuni di loro sarebbero parte dei cosiddetti “riservati” della 'ndrangheta

È iniziata poco dopo le 11 la prima udienza del troncone abbreviato del processo "Gotha".



Alla sbarra ci sono una trentina di persone, fra cui uno degli imputati più importanti, ossia l'avvocato Giorgio De Stefano, ritenuto al vertice della cupola massonico-mafiosa che ha governato per molti anni, in modo occulto, la città dello Stretto.



Secondo la Dda reggina, con in testa il procuratore capo Federico Cafiero de Raho e i sostituti Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino, Giorgio De Stefano, Paolo Romeo, Francesco Chirico, Alberto Sarra e il senatore Antonio Caridi sarebbero parte di quell’associazione mafiosa, nella sua componente riservata, chiamata a svolgere funzioni di direzione strategica, in simbiotico interscambio con organismi organizzativi ed operativi.



Una struttura il cui riferimento primario risale addirittura all’organizzazione che la ‘ndrangheta si diede a partire dal 1969/70 prima, ed a conclusione della seconda guerra di mafia poi, con una linea dettata da Giorgio e Paolo De Stefano (entrambi deceduti) riconosciuti come fondatori e ideatori, sin dagli anni ’70, della prima vera “struttura riservata” della ‘ndrangheta conosciuta come “Mamma santissima” (La Santa). Tale nuova concezione ha permesso di superare agevolmente quegli steccati rappresentati dalle tradizionali regole delle cosche, per dotarsi così di poteri deliberativi in grado di garantire l’impermeabilità informativa, l’agilità operativa, il proficuo proseguimento degli scopi programmati e la continua interrelazione con gli ulteriori soggetti inseriti nel medesimo contesto criminale, a questo collegati o contigui. Una struttura criminale che ha esteso il programma criminoso in ambiti strategici d’interesse con riferimento ai canali politici, istituzionali, professionali, informativi, finanziari, imprenditoriali, bancari ed economici, curando – contemporaneamente il coordinamento con le altre mafie italiane e con strutture a carattere eversivo.

L'elenco degli imputati che hanno scelto l'abbreviato

1. Idone antonio

2. Messina Antonio

3. Araniti Antonino

4. Cacciola Giovanni

5. Chirico Angela

6. Chirico Antonino

7. Chirico Domenico

8. Chirico Domenico

9. Chirico Francesco

10. Colombini Paola

11. Franco Lorena

12. Franco Roberto

13. Frascati Emilio Angelo

14. Gira pasquale massimo

15. Marciano Domenico

16. Martino Maria Rosa

17. Modafferi Giovanni Sebastiano

18. Moio Roberto

19. Nicolazzo Bruno

20. Nicolò Antonino

21. Nicolò Alessandro

22. Nucera Carmelo Salvatore

23. Pellicano Giovanni

24. Rechichi Giuseppe

25. Sacca Saveria

26. Saraceno natale

27. Serra Michele

28. Smeriglio Giuseppe

29. Stillitano Domenico

30. Stillitano Mario Vincenzo

31. Tortorella Gaetano

32. De Stefano Giorgio

Consolato Minniti