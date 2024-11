Il tagliando vincente, dal costo di 5 euro, è stato venduto dalla ricevitoria Mazzitelli. Stupore e incredulità tra i titolari e gli avventori

Limbadi torna al centro delle cronache, ma questa volta per una vicenda positiva. O per meglio dire fortunata. È stato venduto nella ricevitoria di Giuseppe Mazzitelli, sita sul centralissimo corso Umberto I, un tagliando vincente del popolare gioco “Gratta e vinci” che ha fruttato al fortunato, e finora ignoto giocatore, un premio di ben 500mila euro. Stupore e incredulità questa mattina tra i titolari e gli avventori della ricevitoria all’apprendere la notizia, comunicata da Lottomatica, della consistente vincita scaturita da un biglietto venduto il 16 maggio scorso. Si tratta di un tagliando del gioco “Il miliardario” che con una giocata di 5 euro, ha fruttato come detto la vincita record di 500mila euro. Partita, di conseguenza, anche la “caccia” al vincitore che, considerata la clientela della ricevitoria proveniente in prevalenza da Limbadi e Nicotera, non dovrebbe essere troppo distante dalla ricevitoria vincente. O forse no.