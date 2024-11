«I fondi del Pnrr saranno gestiti anche da piccoli Comuni sotto organico, con dirigenti che non sono in grado di fare gare d'appalto. Le famiglie di 'ndrangheta invece sì. Loro hanno avvocati, architetti, ingegneri, professionisti di altissimo livello». Sul Cube Stage, il particolare palco voluto dalla Regione Calabria per celebrare il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, fatto di quattro schermi cinematografici interattivi, Nicola Gratteri ha presentato il suo nuovo libro Complici e Colpevoli, come il Nord ha aperto le porte alla criminalità organizzata. Un viaggio di regione in regione a vedere come le mafie, ‘ndrangheta soprattutto, siano riuscite ad infiltrarsi nella società civile, nelle istituzioni e nella politica.

«Pensiamo alla Valle d'Aosta come ad una regione in cui tutto funziona perfettamente. In Valle d'Aosta c'è una concentrazione di 'ndrangheta spaventosa» - dice il procuratore di Catanzaro. «Le locali di 'ndrangheta sono strutturate e dagli anni '70 hanno rapporti con i partiti locali e con le massonerie deviate».

La Capitale Eventi andrà in onda questa sera, sabato 29 ottobre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.