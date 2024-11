È intervenuto nel programma di La7 "In Onda". Presente anche Ilaria Cucchi: «È vero quello che dice il procuratore, non avremmo celebrato nessun processo»

«Con questa riforma il processo Cucchi non si sarebbe mai celebrato». Gratteri e Ilaria Cucchi attaccano la riforma Cartabia.

«Se per il processo Cucchi ci sono voluti 12 anni, con questa riforma non si sarebbe mai celebrato. Mai si sarebbe arrivati alla verità». Con queste parole il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ospite al programma di La7 "In Onda", ha attaccato nuovamente la contestata riforma della giustizia del ministro Cartabia.

«Se c'è voluto così tanto tempo per il processo Cucchi - rincara la dose Gratteri - immaginate cosa potra succedere con il processo sul Ponte di Genova e tanti altri».

«Ci sono stati sette anni di processi a vuoto - spiega Ilaria Cucchi - e poi altri cinque per arrivare a giudizio. È vero quello che dice il procuratore, non avremmo celebrato nessun processo».