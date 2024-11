Nuova puntata della trasmissione condotta da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC Tv

L'operazione “Stige”, la lotta alla 'ndrangheta, il giudizio sull'operato del ministro Minniti, ma anche e soprattutto la sua spinta ideale per le giustizia ed i diritti, non solo in Calabria, ma anche nel resto del mondo, ovunque vi siano donne e uomini oppressi. L'eco dell'intervista del procuratore Nicola Gratteri a Gianni Minoli, per Faccia a Faccia, su La7, darà l'input alla puntata odierna de I fatti in diretta, in onda su LaC alle 13. Il format condotto da Pietro Comito si occuperà anche degli omicidi di Crotone e Reggio Calabria, con approfondimenti, interviste e novità sul fronte delle indagini.