Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura all'unanimità ha approvato un incarico extra-giudiziario richiesto dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che dal 12 gennaio 2023 al 28 settembre 2023 parteciperà come docente alla Scuola Alta Formazione di Caserta, nell'ambito della docenza seminariale per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato, di cui il magistrato è profondo conoscitore avendo dedicato una vita alle indagini contro la 'ndrangheta, sia da quando era a Reggio Calabria, prima come pm poi come procuratore aggiunto, che oggi nelle funzioni di coordinatore dell'ufficio inquirente della procura di Catanzaro.

La pratica è stata proposta dal consigliere togato Elisabetta Chinaglia e ha trovato tutti favorevoli. Gratteri, pertanto, è stato autorizzato ad espletare il richiesto incarico in Campania, terra in cui potrebbe andare a lavorare qualora il nuovo Plenum, nella nuova consiliatura, decidesse di affidargli l'incarico di guidare la procura di Napoli, ovvero l'ufficio più grande d'Italia.