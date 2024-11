«In uno Stato civile termini come prescrizione, sanatoria, amnistia, indulto, dovrebbero sparire dal vocabolario. Se parliamo ancora di questi espedienti non andremo da nessuna parte». Lo ha affermato il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri in un'intervista su Radio 24.

Secondo Gratteri, per risolvere il nodo prescrizione, «Bisogna informatizzare i processi. Tutte le volte che si pensa di applicare l'informatica al processo penale tutti gridano all'abbassamento delle garanzie dell'imputato e dell'indagato e questo non è vero come abbiamo dimostrato. Anche gli avvocati vogliono il giusto processo, però poi vogliono le notifiche con l'ufficiale giudiziario. Ogni giorno 4mila carabinieri vanno in giro a fare i messi notificatori».