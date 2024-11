È precipitato dalla scogliera in località Praia j focu, in un punto accessibile solo via mare: grave incidente per un bagnante a Capo Vaticano. L'uomo ha riportato diversi traumi e contusioni.

Per il recupero del bagnante è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno tirato su grazie a un elicottero del 115 con l’ausilio del verricello. A seguito delle operazioni di recupero, l'uomo è stato raggiunto dai sanitari del 118 di Tropea che ne hanno verificato le condizioni. Poi il trasferimento in elisoccorso a Catanzaro. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di porto di Vibo Marina.