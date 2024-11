L'impatto tra un'auto e un camion. Necessario l'intervento dell'elisoccorso

Grave incidente sulla SS18 nei pressi dell’area industriale di Lamezia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto si è scontrata con un camion. Una donna, che era a bordo di una ford, è rimasta ferita in modo grave per la quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.