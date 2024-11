La tragedia all’interno di una cava. Necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Cosenza. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini

E’ giunto all’ospedale di Cosenza con l’elisoccorso e in gravissime condizioni Walter Pollola, 43 anni, di Fuscaldo. L’uomo è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in una cava per l’estrazione di pietra utilizzata nel settore dell’edilizia e dei rivestimenti, ubicata in una zona montana al confine tra i comuni di San Lucido e Falconara Albanese.

Secondo quanto si è appreso, Pollola sarebbe accidentalmente caduto all’interno di una delle vasche usate per il lavaggio degli inerti al cui interno era in funzione una ventola che gli avrebbe tranciato un arto. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della compagnia di Paola per gli accertamenti del caso.

Salvatore Bruno