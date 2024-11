Prognosi riservata per uno dei conducenti, sbalzato dall’arrivo di altri quattro veicoli provenienti dalla stessa direzione di marcia

Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia sono state impegnate in nottata a rilevare un incidente in autostrada che ha visto coinvolti 5 veicoli. Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo compreso tra gli svincoli di Mileto e Rosarno, al km 374 direzione sud, una utilitaria Fiat 126 condotta da un sessantenne nisseno, A.D.C., per cause in corso di accertamento, è stata vittima di una serie di urti in rapida successione causati da altri 4 veicoli che sopraggiungevano nella stessa direzione di marcia.

Lo stesso conducente è ricoverato presso l’ospedale di Vibo Valentia in prognosi riservata.

Le altre 4 persone, due uomini e due donne sono rimaste lievemente ferite. L’arteria autostradale ha subito in nottata dei rallentamenti, per consentire agli agenti di effettuare i rilievi del caso. Non sono state riscontrate alterazioni del tasso alcolemico di tutti i conducenti.