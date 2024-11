Coinvolti due veicoli che viaggiavano sulla statale 107 nei pressi di San Fili. Notevoli i disagi per la circolazione

SAN FILI (CS) - Cinque persone ferite, di cui almeno tre, due uomini e una donna trasportati in codice giallo all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. E' il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi nella serata lungo la statale 107, in prossimità di un rettilineo al km.19, nei pressi dello svincolo di San Fili. Due i veicoli coinvolti: una Ford Fiesta e una Toyota Aygo. Le due vetture viaggiavano entrambe verso Cosenza quando, per cause in corso di accertamento sono finite contro un muretto di cemento che delimita la carreggiata. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia Stradale. Noteveli disagi per la circolazione. Istituito un senso unico alternato. Si sono formate lunghe code anche in virtù del rientro verso Cosenza dalle località balneari del Tirreno cosentino.

Salvatore Bruno