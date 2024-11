Violento impatto tra due auto sulla statale 107. Quattro persone coinvolte, tra cui una bambina che, secondo i primi accertamenti, sarebbe in buone condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato all'altezza dello svincolo di Pianette di Rovito lungo la strada statale 107. Due vetture, una Fiat Uno bianca e una Ford Ka di colore viola, si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

Una 73enne di Rovito, Rosa Cortese, è deceduta sul colpo, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita. Sulla stessa vettura viaggiava anche la nipotina della vittima, trasportata all’ospedale Annunziata di Cosenza con la madre e la quarta persona coinvolta nello scontro. Secondo i primi accertamenti, la piccola sarebbe in buone condizioni, mentre la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è giunta l'eliambulanza, oltre ai sanitari del 118, ai carabinieri della Stazione di Celico e a personale Anas. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere gli occupanti dei due veicoli. Il traffico, bloccato in un primo momento per permettere i soccorsi, è stato riaperto in entrambi le direzioni.

La causa dell’impatto sarebbe da ricercare, probabilmente, nella fitta pioggia abbattutasi sulla zona e nella leggera foschia che potrebbe aver ridotto la visibilità.