Una persona è rimasta ferita in un Incidente stradale verificatosi questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, in direzione Sud. Coinvolta una Fiat Bravo che per causa in corso di accertamento ha impattato contro un Tir. A causa delle condizioni della persona coinvolta si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, l’Anas e la polizia stradale. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico.