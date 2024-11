Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente verificatosi poco dopo mezzogiorno di oggi, 19 marzo, lungo la statale 107, tra lo svincolo di Rende e quello di San Fili. Per cause in corso di accertamento una Mercedes è andata in collisione con una Cinquecento che procedeva in senso opposto. Nello schianto la Fiat è precipitata nella scarpata sottostante. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cosenza e Rende, il personale Anas, la polizia stradale ed i sanitari del 118. E' intervenuto anche l'elisoccorso. I tre feriti, un padre con il figlio a bordo della Mercedes, ed una donna alla guida della Cinquecento, hanno riportato vari traumi e contusioni. Sono stati trasportati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Notevoli i disagi alla circolazione. La strada, rimasta bloccata per oltre un'ora in entrambe le direzioni, è stata riaperta soltanto alle 13,45.