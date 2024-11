Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa sulla statale 106 Jonica, all'altezza di contrada Sant'Irene, a Corigliano Rossano. Lo scontro è avvenuto tra un'automobile e una moto, causando il ferimento serio del motociclista.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro è stato sbalzato dalla sua moto a causa dell'impatto violento con l'automobile. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno deciso di trasferire il motociclista d'urgenza all'ospedale di Cosenza con l'elisoccorso. Il centauro ha riportato un politrauma, la frattura del femore e varie contusioni, ma non è in pericolo di vita.

Nell'automobile coinvolta nell'incidente viaggiava un poliziotto insieme alla sua famiglia. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi tra i passeggeri dell'auto, anche se lo spavento è stato notevole.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente.

L'incidente ha provocato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni della statale 106.