L’incidente, che ha coinvolto tre auto, è avvenuto all’interno della galleria nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza. Due sarebbero i feriti gravi

Tre feriti e tra questi due in gravi condizioni: è questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Salerno – Reggio Calabria all’interno della galleria "Serra Spiga" in direzione sud, in corrispondenza del km 258,500, nel territorio comunale di Cosenza. I feriti trasportati all’ospedale civile Annunziata di Cosenza.

Sul posto il personale dell'Anas impegnato nella gestione delle operazioni su strada, al fine di permettere il deflusso del traffico. Presente anche personale del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e per ripristinare, in tempi brevi, la circolazione in piena sicurezza.