Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla statale 18 a Fuscaldo, nel Cosentino. Nell'impatto, all'interno della galleria ‘S. Pietro e Paolo’ (km 306) è deceduta sul colpo una persona. Altre tre sono rimaste ferite.

Il sinistro ha visto coinvolte quattro autovetture in un tamponamento e al momento il tratto di strada interessato, in particolare la galleria, è chiuso al traffico e la circolazione stradale è stata deviata sulla viabilità locale. Ancora in corso le verifiche per accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto i sanitari del 118, forze dell'ordine e anche squadre Anas per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.