Un grave incidente stradale si è verificato sull'autostrada A2 all'altezza di Mormanno direzione nord. Dalle prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte 11 vetture tra cui un camion, un autobus e un furgone. Sono 8 le persone rimaste ferite, mentre due hanno perso la vita del tragico incidente. Si tratta di una donna e di una bambina, in base alle prime informazioni originarie di Messina (39 anni la madre, 10 anni la figlia).

Nessuno dei passeggeri dell'autobus è rimasto gravemente ferito. Ad avere la peggio l'autovettura con a bordo madre e figlia rimaste schiacciate nel tamponamento a catena sotto il camion che le precedeva. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lauria e del comando centrale di Cosenza. Presente anche la polizia stradale e Anas.

Il cordoglio del Comune di Mormanno

In una nota stampa del Comune di Mormanno, tutto il dolore della comunità: «Questa sera si è verificato un tragico incidente stradale nei pressi dell’uscita A2 Mormanno, in cui hanno perso la vita una madre e sua figlia. L’Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto al dolore della famiglia colpita da questa drammatica perdita. Una tragedia che segna profondamente la nostra comunità.

Stiamo fornendo tutto il supporto possibile per la gestione della viabilità alternativa, in collaborazione con la Polizia Municipale e la locale stazione dei Carabinieri. Proseguiremo con queste attività fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità. Chiediamo a tutti i cittadini di prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto. Uniti nel dolore, restiamo vicini a chi oggi sta soffrendo».