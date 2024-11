Per partecipare agli eventi estivi in programma ad Aprigliano sarà obbligatoria «l’esibizione da parte dei cittadini di età superiore ai 15 anni della certificazione verde Covid-19 per assistere alle manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive in programma durante l'estate». È quanto stabilito dall'ordinanza emanata dal sindaco del comune in provincia di Cosenza Alessandro Leonardo Porco.

«Ho voluto adottare la presente ordinanza - scrive il primo cittadino - per la tutela della salute della nostra comunità che, in questo momento, è "covid free" anche grazie alla campagna vaccinale che ha dato possibilità a tutti di preservarsi dal contagio».

«Pertanto, chiunque voglia partecipare alle manifestazioni ludiche nel nostro paese, avrà l'obbligo di esibire il "green pass", oppure la certificazione del tampone molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Il diritto alla salute dei miei concittadini - conclude Porco - viene prima della libertà individuale dei No-Vax».