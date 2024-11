Il ddl Green pass Italia approda oggi in Senato dopo l'approvazione della scorsa settimana alla Camera e lo slittamento di 24 ore della discussione prevista per ieri in Aula. L'inizio è previsto per le 9.30, 103 gli emendamenti presentati sul ddl. Il governo va verso l'introduzione dell'estensione del Green Pass in Consiglio dei ministri giovedì. E' quanto si apprende da diverse fonti di governo che confermano, come l'esecutivo sia pronto al decreto sul "super Green Pass". Pressoché certa l'estensione del certificato verde per il settore pubblico anche se alcuni aspetti del dl andranno limati nelle prossime ore.

Mentre per l'estensione ai privati potrebbe essere necessaria un'ulteriore riflessione. E, anche sulla riforma del fisco, spiegano fonti del governo, sarebbero necessari "ulteriori approfodimenti". Difficile, quindi, che la delega approdi in Cdm questa settimana.

La linea dettata da Mario Draghi

Ieri sera il premier Draghi sembra aver intanto dettato la linea: «Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per un risultato immediato», ha detto a Bologna. Per questo è necessario «dire molti no e pochi sì per evitare che tutto sia travolto dall'irresponsabilità», ha aggiunto.

Ancora incerta sul punto la posizione della Lega: «Prima di dire se sono d'accordo o non sono d'accordo voglio capire di cosa si sta parlando», ha affermato il segretario del Carroccio Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca' su Raitre ieri sera, sull'estensione del documento verde a tutti i lavoratori.