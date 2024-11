Un gruppo di 52 migranti, fra cui 12 minori non accompagnati, è sbarcato la scorsa notte sul litorale ionico catanzarese, nel territorio di Cropani Marina. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che hanno operato insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, si tratta di cittadini pakistani. Il gruppo è giunto a bordo di un'imbarcazione a vela, arenata sulla spiaggia, mentre gli scafisti sono fuggiti. Dopo essere stati bloccati lungo la strada statale 106, i migranti sono stati trasferiti nella delegazione comunale di Cropani Marina per le procedure di identificazione, l'assistenza e per essere rifocillati. Sul posto stanno operando alcuni volontari. In mattinata i migranti saranno trasferiti.