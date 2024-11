I due sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della stazione di Guardavalle hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 28enne Vincenzo Vasile e il 44enne Piero Folino, entrambi di San Sostene, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale eseguito sulla SS 106, all’ingresso del Comune di Guardavalle, i militari hanno notato transitare a velocità sostenuta un’autovettura proveniente da Monasterace con due soggetti a bordo, ponendosi conseguentemente all’inseguimento della stessa. A questo punto, il passeggero, identificato poi in Folino, dopo aver improvvisamente abbassato il finestrino, ha steso il braccio all’esterno e lanciato una busta bianca, che è stata immediatamente individuata a ridosso del ciglio stradale, appurando che si trattasse di un involucro contenente 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Dopo poche centinaia di metri, il mezzo è stato fermato e gli occupanti tratti in arresto.



Le successive attività di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, hanno altresì consentito di rinvenire e sequestrare: 570 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e un assegno in bianco, all’interno della tasca destra dei pantaloni di Vasile, un block-notes riportante nominativi e cifre compatibili con l’attività di spaccio, in un cassetto della camera da letto dell’abitazione di Folino.



Nel pomeriggio di ieri, la 1^ sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il Vasile e l’obbligo di dimora nel Comune di San Sostene, con l’ulteriore prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione, per il Folino.