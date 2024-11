Il comandante interregionale dell’Italia sud occidentale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Carmine Lopez, nei giorni scorsi è stato in visita al comando regionale Calabria ed al comando provinciale di Catanzaro. L’autorità, accolta da Fabio Contini, comandante regionale Calabria, da Davide Rametta, comandante provinciale di Catanzaro e dal comandante del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Carmine Virno ha incontrato, nelle caserme dei reparti del corpo di Catanzaro, una rappresentanza di militari, di delegati del CO.BA.R. nonché alcuni soci dell’associazione nazionale finanzieri in congedo di Catanzaro e Lamezia Terme. Nel corso degli incontri, il generale Lopez ha rivolto un indirizzo di saluto a tutto il personale presente ed ha espresso parole di apprezzamento per l’incessante impegno, la professionalità e l’altissimo senso del dovere con cui, ogni giorno, donne e uomini della Guardia di Finanza si adoperano per la tutela della legalità in Calabria ed il contrasto ad ogni forma di sleale concorrenza nei confronti di quegli operatori calabresi corretti e rispettosi delle norme.

Successivamente, il comandante interregionale si è intrattenuto con le autorità del capoluogo calabrese, prima di recarsi, in conclusione della visita, nella caserma della 1a Compagnia di Gioia Tauro, di stanza nell’omonima area portuale sita nel Comune di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, ove è stato accolto dal comandante del gruppo alla sede, Giampiero Carrieri. A conclusione, l’alto Ufficiale, ha fatto rientro alla sede di Palermo.

l.c.