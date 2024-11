Per consentire l’intervento immediato dei sanitari, anche con il supporto dei carabinieri, si è proceduto alla evacuazione della spiaggia in quel momento particolarmente affollata

Grande apprensione per un grave incidente occorso a un bambino di circa tre anni lungo la costa di Guardia Piemontese. Per cause in corso di accertamento il piccolo è stato investito da un pesante cancello di ferro e ha riportato un politrauma. Sul posto è giunto l’elisoccorso per il trasporto all’Annunziata di Cosenza dove è stato affidato alle cure della Terapia intensiva.

Per consentire l’intervento immediato dei sanitari, anche con il supporto dei carabinieri della locale stazione, si è proceduto alla evacuazione dell’antistante spiaggia in quel momento particolarmente affollata di bagnanti. Secondo quanto si è appreso il bambino non sarebbe in pericolo di vita.