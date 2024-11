Con l'arrivo dell'estate si rinnova anche il fenomeno dei furti nelle automobili in sosta nei parcheggi limitrofi alle zone balneari.

La Compagnia dei carabinieri di Paola, sotto la guida dal capitano Giordano Tognoni, ha attivato dei servizi straordinari di controllo del territorio, per prevenire e reprimere tali reati.

Negli ultimi giorni, diverse le segnalazioni di furto commessi nella zona del lungomare di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza.

Colti in flagranza

L’attenzione dei carabinieri, in borghese tra i bagnanti nella zona del lungomare Andrea Doria di Guardia Piemontese, è stata fin da subito attirata da un uomo che, dopo essere arrivato a piedi nell’area parcheggio, ha iniziato a guardare con fare circospetto le macchine lasciate in sosta. I militari hanno seguito l’individuo, fino a quando lo stesso, dopo aver estratto dalla tasca del pantalone un arnese da scasso – uno "spadino" – ha forzato la serratura dello sportello lato guida di una Fiat Panda. Messo fuori gioco il congegno di chiusura dell’autovettura, l’uomo, dopo averne aperto il bagagliaio, ha afferrato una busta, passando la refurtiva a D.M., la figlia 36enne, che nel frattempo si era avvicinata a bordo della sua macchina.



Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno recuperato la refurtiva restituendola al legittimo proprietario.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza. L’arresto è stato convalidato e per entrambi è stata disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.