«Lungo la strada statale 283 "Delle Terme Luigiane" il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni al km 0,500, a causa di un veicolo in fiamme nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza». Lo ha reso l'Anas poco fa in un comunicato stampa diramato sul sito ufficiale. L'episodio, quindi si è verificato nei pressi del parco termale ricadente nei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese.

«Sul posto - è scritto ancora sul sito - è intervenuto il personale Anas, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile». Sconosciute, al momento, le cause dell'incendio.