È successo a Simeri Crichi. Protagonisti della vicenda un cittadino romeno e un 45enne di Rosarno. Il ferito ha riportato un forte trauma cranico e una contusione alla gamba destra

Ha sorpreso un uomo a rubare nell'azienda in cui lavora come guardiano e lo ha riempito di botte. E' successo a Simeri Crichi, in località Apostolello, dove i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno denunciato due persone.

Si tratta di un italiano di 45 anni, P. R., residente a Rosarno, accusato di tentato furto, e di un cittadino rumeno, O. S., 49 anni, domiciliato a Simeri Crichi, con l'accusa di lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il rumeno, impiegato come guardiano in un'azienda per il movimento terra, avrebbe sorpreso il ladro mentre stava asportando del gasolio da un autocarro.

A quel punto sarebbe scattata l'aggressione, con il ladro malmenato selvaggiamente. Una volta soccorso e trasportato in ospedale, infatti, all'uomo sono state riscontrate un trauma cranico commotivo con sfondamento cranico e una contusione alla gamba destra. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.