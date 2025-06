È accaduto a Vena di Jonadi. Verifiche in corso per individuare i responsabili: «Colpita un’associazione impegnata in prima linea nella tutela del territorio»

Un grave atto vandalico ha colpito l’Associazione Anpana Gepa di Vibo Valentia. Ignoti hanno danneggiato qualche sera fa l’autovettura di servizio in dotazione alle Guardie ecozoofile del Comando provinciale, frantumando il vetro anteriore sinistro del mezzo. Il veicolo era regolarmente parcheggiato davanti alla sede operativa dell’associazione a Vena di Jonadi.

Un gesto vile e intimidatorio che colpisce un’organizzazione da anni attiva sul territorio, impegnata non solo nella vigilanza ambientale e nella protezione degli animali, ma anche in qualità di struttura operativa di Protezione civile, spesso in prima linea nella gestione delle emergenze, nel supporto alle autorità durante calamità naturali e nella promozione della legalità e della sicurezza ambientale.

«L’Associazione Anpana Gepa – si legge in una nota stampa - esprime sconcerto e preoccupazione per un episodio che appare diretto non solo contro un bene materiale, ma contro l’impegno civico e volontario di chi opera ogni giorno per il bene collettivo». Sull’accaduto sono state immediatamente avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Filandari e degli agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, al fine di individuare i responsabili e fare piena luce sull’episodio.