La Sorical fa sapere che i lavori di riparazione, attualmente in corso, saranno ultimati nel tardo pomeriggio di oggi

A causa di alcune rotture sulle condotte dell’acquedotto Abatemarco, verificatesi in località Cerza Dolce nel comune di Cervicati, e in località Contessa nella zona di Lattarico, si è resa necessaria la sospensione di acqua potabile nella città di Cosenza per consentire i lavori di riparazione. La Sorical ha programmato la sostituzione di un organo idraulico anche nel comune di Montalto Uffugo.

L’ente, a beneficio dei comuni interessati dall’interruzione dell’erogazione idrica, ha reso noto che l’impianto di sollevamento Caronte di Carolei risulta disalimentato con interruzione dell’erogazione alle utenze di contrada Rosario di Mendicino e riduzione della fornitura alle sole utenze di contrada Pasquali di Mendicino e Colamato del Comune di Castrolibero.



La Sorical fa sapere che i lavori di riparazione, attualmente in corso, saranno ultimati nel tardo pomeriggio di oggi.

Francesco Pirillo