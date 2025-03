La circolazione resta fortemente rallentata, ma in graduale ripresa, sulla linea dell'Alta velocità Roma-Napoli per «un guasto tecnico alla linea». Lo fa sapere con una nota Rete Ferroviaria Italiana, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della linea.

I treni Alta Velocità registrano ritardi e variazioni di percorso. Alcuni sono deviati sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Cassino e via Formia.Tra i ritardi più pesanti, quello che riguarda la Freccia argento con partenza da Roma Termini alle ore 8:58 e arrivo previsto a Reggio Calabria alle ore 14:23. Al momento il convoglio viaggia con oltre 100 minuti di ritardo.

Secondo l'ultimo aggiornamento sono 11 i treni dell'alta velocità che registrano ritardi superiori a un'ora. Diversi i convogli il cui percorso è stato invece modificato. Disagi per gli utenti che lamentano grandi problemi. Alla stazione Termini di Roma su tabelloni anche qualche cancellazione.

Ritardi anche sui tabelloni alla stazione centrale di Milano

Ritardi oltre i 90 minuti vengono segnalati anche per alcuni convogli in arrivo e partenza alla stazione centrale di Milano per effetto dei problemi sulla linea ferroviaria Alta Velocità tra Roma e Napoli. Nel capoluogo lombardo la situazione è relativamente tranquilla e non si registrano, al momento, code agli sportelli di assistenza clienti. Il servizio di annuncio vocale e quello visivo sui tabelloni allertano i viaggiatori dei ritardi per un guasto «ora risolto» per i treni diretti a Sud.