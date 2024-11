Gli agenti del Nucleo Decoro Ubano della polizia municipale di Cosenza, coordinati dall'ispettore Luca Tavernise, sono intervenuti in Piazza Loreto per smantellare un chiosco abusivo per la vendita di frutta e verdura, realizzato in assenza di autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale ed alla occupazione del suolo pubblico. L'intervento di bonifica, effettuato con l'ausilio degli operai delle cooperative comunali, rientra in un più ampio programma di contrasto all’abusivismo edilizio, commerciale e dell’occupazione del suolo pubblico, predisposto dal dirigente Giuseppe Bruno.

Controlli serrati

Negli ultimi giorni sono stati sottoposti a verifica 58 esercizi commerciali ed alcuni venditori ambulanti. Chi è stato trovato privo di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è stato sanzionato e segnalato alle competenti autorità per la violazione dell'articolo 633 del Codice Penale che prevede anche la reclusione fino a due anni e la multa da 103 a 1.032 euro. I controlli sono estesi su tutto il territorio comunale, anche per evitare che cittadini o turisti, debbano passeggiare zigzagando tra tavolini e sedie o tra merce esposta su improvvisati banchetti. In alcuni casi l'occupazione abusiva riguarda anche il percorso tattile destinato ai non vedenti.