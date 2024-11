Una portaerei statunitense inseguita da un caccia russo non distante dalle coste della Calabria. È quanto immortalato da una foto satellitare scattata dal sito CovertShores e che dimostra quanto sia alta la tensione tra la flotta russa dispiegata nel Mediterraneo in sostegno della guerra in Ucraina e quelle della Nato. Protagonisti di questo episodio in pieno stile Guerra fredda sono la portaerei americana Truman e quella russa Kulakov.

Il compito della flotta russa dispiegata nel Mediterraneo sarebbe quella di controllare da vicino i movimenti della Nato e bloccare in caso di necessità l’entrata al Mar Nero. Un episodio che prova come la Russia putiniana sia disposta a tutto e di non temere un allargamento del conflitto.