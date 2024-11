Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia. A Cosenza 28enne deferito per oltraggio a pubblico ufficiale

Nell'ambito dei controllo sul territorio disposti dalla compagnia carabinieri di Rende sei persone, tutte di età compresa tra i 21 ed i 39 anni, sono state deferite in stato di libertà per il reato di “Guida in stato di ebbrezza alcolica”.



I sei automobilisti, sottoposti ad accertamento etilometrico, avevano un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge. Per loro anche il ritiro della patente. Una settima persona di 28 anni, di Cosenza, è stato invece deferito per oltraggio a pubblico ufficiale.

Bloccato dai militari dopo aver attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso, ha iniziato ad inveire contro gli uomini delle forze dell'ordine pronunciando frasi ingiuriose di cui dovrà rispondere davanti al giudice.