Messosi alla guida della propria automobile ubriaco, un giovane del Cosentino, dopo aver causato un incidente, si è dato alla fuga a piedi.

E’ accaduto nella serata di ieri a Castrolibero. Il ragazzo, dopo un’ora, è stato rintracciato dai Carabinieri di Rende e sottoposto all’alcol test, dal quale ne è uscito positivo. Per lui è quindi scattata la denuncia per lesioni personali, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Coinvolti nel sinistro stradale, due giovani, i quali hanno riportato contusioni guaribili in 20 giorni.