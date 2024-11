I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cirò Marina (Kr) hanno arrestato un 27enne ucraino per possesso e fabbricazione di documenti falsi, falsità materiale commessa da privati e ricettazione. I militari hanno fermato e controllato il giovane sulla Statale 106, trovandolo in possesso di una carta d’identità, una patente di guida ungheresi ed un codice fiscale italiano contraffatti. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza davanti al magistrato.